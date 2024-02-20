В аэропорту Барселоны нашли пакет с радиоактивным материалом

В результате случившегося никто не пострадал

МАДРИД, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Каталонии задействовали особый протокол оповещения о чрезвычайной ситуации в международном аэропорту Барселоны из-за обнаружения пакета с радиоактивным материалом в багажном отсеке самолета. Об этом говорится в пресс-релизе региональной службы гражданской обороны.

По ее информации, в пакете находился "радиоактивный материал низкой интенсивности". В результате к месту инцидента прибыли пожарные бригады и сотрудники службы координации радиоактивной деятельности. "Упаковка находилась в трюме самолета, и когда ее собирались извлечь, то обнаружили, что внешняя картонная коробка, защищавшая ее, повреждена", - отмечается в документе.

Самолет с пакетом прибыл в Барселону из Швейцарии. В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас инцидент уже урегулирован.