Под Воронежем производителя амфетамина задержали с поличным

Из подпольной лаборатории изъяли 1,6 кг амфетамина и 150 кг химических реактивов

ВОРОНЕЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Воронежской области обнаружили подпольную лабораторию, в которой с поличным задержали производителя синтетических наркотиков. Изъято более 1,6 кг амфетамина и около 150 кг химических реактивов для него, сообщила пресс-служба ведомства.

"В частном домовладении, находящимися в Рамонском районе Воронежской области, с поличным при производстве вещества в особо крупном размере задержан гражданин РФ 1993 года рождения. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий обнаружены и изъяты амфетамин общей массой более 1,64 кг, около 150 кг химических реактивов, а также лабораторное и иное оборудование", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ по региону, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство психотропных веществ в особо крупном размере), он арестован.