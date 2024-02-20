В Москве пьяный мужчина с муляжом гранаты угрожал приехавшим по вызову медикам

Мужчину задержали, а в его квартире нашли два бумажных свертка с наркотическими веществами

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии опьянения с муляжом гранаты нецензурно выражался в отношении приехавших по вызову сотрудников скорой помощи в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в квартире на Никулинской улице. Как сообщили в полицию, там мужчина в агрессивном состоянии и с признаками опьянения нецензурно выражается в адрес сотрудников скорой помощи, прибывших в его квартиру по вызову. Также отмечалось, что у него в руках граната.

"Незамедлительно по указанному адресу прибыли сотрудники полиции <...> и задержали 46-летнего мужчину. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Предмет, схожий с гранатой, оказался муляжом", - сказали в пресс-службе. В ГУ МВД добавили, что в ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли два бумажных свертка, в одном из которых было вещество белого цвета, а в другом - вещество растительного происхождения. "Согласно проведенному исследованию, в них содержится наркотическое вещество - кокаин массой более 29 гм и марихуана массой около 1 гм", - добавили в главке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). В настоящий момент мужчина находится в специализированном медицинском учреждении.