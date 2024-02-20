Свердловский суд рассмотрит апелляцию гражданки США и РФ по делу о госизмене 29 февраля

Женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд рассмотрит 29 февраля апелляцию гражданки РФ и США, арестованной в Екатеринбурге по делу о госизмене в виде сбора средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Была подана апелляционная жалоба. <…> Судебное заседание перенесено на 29 февраля в связи с неявкой адвоката", - сказала собеседница агентства с уточнением, что апелляционную жалобу должны были рассмотреть 20 февраля.

Как добавили в пресс-службе, женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 апреля.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили ТАСС, что жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства РФ и США, арестована в Екатеринбурге по делу о госизмене в виде сбора средств для ВСУ. На основе имеющихся фактов следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена).