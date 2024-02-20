Суд Москвы продлил арест обвиняемому в убийстве актеру из сериала "Слово пацана"

По версии следствия, Сергей Базанов входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена - ему выстрелили в голову и похитили сумку с $900 тыс.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Суд Москвы продлил ареста актеру из сериала "Слово пацана" Сергею Базанову, обвиняемому в убийстве, совершенном 12 лет назад, сообщили ТАСС в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Базанова", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Базанов входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке в Москве - ему выстрелили в голову и похитили сумку с $900 тыс.

По данным пресс-службы ГСУ СК по Москве, в ходе расследования уголовного дела причастность двоих фигурантов, в том числе Базанова, подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, очными ставками, результатами судебных экспертиз. В ходе допроса вину в инкриминируемом преступлении они не признали. Второй фигурант находится в СИЗО, срок ареста ему также продлен.

Как следует из материалов судов, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, Базанов был осужден в конце 2013 года на три года колонии общего режима за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Тогда он полностью признал вину, раскаялся в содеянном, его дело было рассмотрено в особом порядке. Мосгорсуд на полгода снизил ему наказание. Второй фигурант дела об убийстве также был привлечен к уголовной ответственности за разбой.

В сериале "Слово пацана" Базанов сыграл члена криминальной группировки "Универсам" Демида.