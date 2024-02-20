На Алтае начальника отдела полиции в Рубцовске заподозрили в фальсификации результатов

По предварительным данным, подозреваемый склонил гражданина к незаконному сбыту наркотических средств

БАРНАУЛ, 20 февраля. /ТАСС/. Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Рубцовска, по предварительным данным, склонил гражданина к незаконному сбыту наркотиков, что привело к фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю выявлены факты противоправных действий начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Рубцовский". Предварительно установлено, что указанное должностное лицо, ложно и искаженно воспринимая интересы службы, а также с целью повышения показателей по выявлению и раскрытию преступлений склонило гражданина к незаконному сбыту наркотических средств. Данные противоправные действия способствовали дальнейшей фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности", - сообщили в ведомстве.

Агентству также уточнили, что на основании собранных материалов следственными органами принято процессуальное решение. Если вина сотрудника подтвердится, он понесет наказание в установленном законом порядке, а также будет уволен из органов внутренних дел. При этом руководители сотрудника также могут быть привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.