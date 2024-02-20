В Коми политтехнологу Минееву заменили неотбытый срок на принудительные работы

У осужденного будут удерживать 10% от заработка в течение 2 лет, 4 месяцев и 11 дней

СЫКТЫВКАР, 20 февраля. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайство адвоката политтехнолога Максима Минеева и заменил осужденному неотбытый срок наказания на принудительные работы, сообщили ТАСС в суде.

В мае 2023 года Сыктывкарский горсуд признал виновными в хищении 200 млн рублей из благотворительного фонда "Патриот" бывшего первого заместителя правительства Коми - руководителя администрации главы региона Михаила Порядина, политтехнолога Минеева и экс-директора фонда Николая Игнатьева. "Сыктывкарский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство адвоката и заменил неотбытый срок Максиму Минееву на 2 года, 4 месяца и 11 дней принудительных работ с удержанием 10% от заработка", - сообщили в суде.

Уголовное дело о хищениях из фонда возбудили следователи управления ФСБ по региону в октябре 2021 года. По данным следствия, Порядин, Минеев и Игнатьев похитили около 200 млн рублей. Игнатьев признал вину частично, заявив в суде, что виновен в выводе денег из фонда, но не причастен к их хищению. Он сообщал, что со счетов фонда, куда поступали деньги от благотворительных пожертвований крупных компаний, в 2018-2020 годах было обналичено и выведено более 200 млн рублей. Средства выводились на некие предвыборные проекты, а отчетность по использованию денег была фиктивной, на реальные патриотические мероприятия было потрачено не более 5 млн рублей, сказал в суде Игнатьев.

Минеев признал вину полностью, заявив суду, что передал Порядину лично и через доверенных лиц всего 85 млн рублей, выведенных из фонда. Порядин же заявил о своей полной невиновности, непричастности к хищениям из фонда и оговоре со стороны свидетелей по делу.

Сыктывкарский городской суд по совокупности преступлений назначил Порядину наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей и лишением права занимать определенные должности на три года. У него конфисковано 192 млн рублей. Минеев был осужден на пять лет колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей, Игнатьев - на пять лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом в 350 тыс. рублей. В ноябре 2023 года Верховный суд Коми смягчил приговор Минееву - срок наказания был уменьшен до четырех лет и шести месяцев, а штраф снижен до 250 тыс. рублей. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Порядин работал в Коми с 2015 года по апрель 2020 года вместе с бывшим главой Коми Сергеем Гапликовым и подал в отставку вместе с ним. Фонд "Патриот" был ликвидирован в мае 2021 года по решению Арбитражного суда Коми.