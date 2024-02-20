В Перми при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

Еще один пострадал

ПЕРМЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в многоквартирном доме в Мотовилихинском районе Перми. Следователи проводят проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

"По предварительным данным, в одной из комнат квартиры, расположенной в многоквартирном доме на территории Мотовилихинского района Перми, в ночное время 20 февраля 2024 года произошло возгорание. Женщина, проживавшая в данной квартире, обнаружив возгорание, сумела покинуть горящее помещение с малолетним ребенком. В ходе тушения пожара обнаружены погибшими проживавшие в квартире мужчина 1977 года рождения и женщина 1947 года рождения. Один из жителей многоквартирного дома был доставлен в медицинское учреждение с отравлением угарным газом в результате задымления", - сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре в квартире на ул. Республиканская поступило 20 февраля в 00:57 (22:57 мск). Наблюдалось открытое горение из квартиры на первом этаже 10-этажного жилого дома. До прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек, еще 36 человек, в том числе девять детей, были выведены на свежий воздух с помощью спасательных устройств звеньями газодымозащитной службы. В тушении пожара были задействованы 39 человек личного состава и 10 единиц техники от МЧС России.

В настоящее время по факту пожара проводится проверка, все обстоятельства и причина пожара устанавливаются. Следователи завершили осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.