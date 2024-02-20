В Калининграде взыскали 400 тыс. рублей в пользу избитой сверстницами девочки

Также суд обязал виновных компенсировать пострадавшей затраты на услуги психолога

КАЛИНИНГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Московский районный суд Калининграда обязал двух школьниц, напавших на 13-летнюю девочку, возместить моральный ущерб пострадавшей в размере 400 тыс. рублей и компенсировать ее затраты на услуги психолога. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

"Московский районный суд взыскал с несовершеннолетних <...> компенсацию морального вреда по 200 тыс. рублей с каждого, расходы по оплате услуг психолога в размере 2,5 тыс. рублей с каждого. Суд указал, что в случае отсутствия у несовершеннолетних доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, ущерб необходимо взыскать полностью или в недостающей части с их родителей", - говорится в сообщении.

В мае 2023 года в поселке Прибрежный Калининграда подростки встретились с пострадавшей и спровоцировали конфликт. Злоумышленницы хватали девочку за волосы, поставили на колени, били. Видео происходившего появилось в социальных сетях.

По факту произошедшего была проведена прокурорская проверка. По ее результатам прокурор Московского района города обратился в суд с иском в интересах потерпевшей. Он указал, что пострадавшая получила сильное потрясение, сильно переживала, боялась выходить на улицу одна, ездить в город, ходить в школу, вынуждена была проходить лечение у психолога и потребовал возмещения нанесенного ущерба. Суд эти требования удовлетворил.