Суд продлил срок содержания под стражей экс-главе Минсельхоза Карелии Лабинову

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 февраля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд продлил срок содержания под арестом бывшему министру сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимиру Лабинову по делу о коррупции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

"Фигуранту продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 13 августа 2024 года", - говорится в сообщении.

На этом же заседании уголовное дело в отношении экс-министра назначено к судебным слушаниям. Также Петрозаводский городской суд постановил передать уголовное дело в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, чтобы там рассмотрели ходатайство стороны защиты об изменении территориальной подсудности, добавили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Лабинова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, поддержанной стороной гособвинения, с июня 2021 года по сентябрь 2022-го Лабинов при посредничестве получал от предпринимателя взятку в особо крупном размере. Также он получал "услуги имущественного характера".

Общая сумма незаконно полученных средств составила 10,5 млн рублей. Также Лабинов, считают следователи, злоупотребил должностными полномочиями, обеспечивая предпринимателям субсидии на развитие сельского хозяйства. Общая сумма полученных ими грантов - 75,5 млн рублей. Обвиняемый вину не признал.