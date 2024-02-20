СМИ: суд арестовал угрожавшего присоединиться с оружием к протестам чешских фермеров

Злоумышленнику грозит заключение сроком до 10 лет

ПРАГА, 20 февраля. /ТАСС/. Чешский суд принял решение о взятии в предварительное заключение мужчину, угрожавшего присоединиться с оружием к прошедшим в понедельник в Праге протестам фермеров. Об этом сообщил новостной портал irozhlas.cz.

Взятый под стражу распространил в социальных сетях угрозу, что с автоматом направится к зданию чешского правительства, когда там будет проходить протест фермеров. В воскресенье он был задержан полицией. Во время проведения обыска у него дома был изъят нелегально находившийся автомат и несколько магазинов к нему с боевыми патронами.

Против злоумышленника выдвинуты обвинения по нескольким статьям УК. Ему грозит заключение сроком до 10 лет.

В Праге в понедельник прошел протест фермеров. Они разместили сельхозтехнику перед зданием министерства сельского хозяйства Чехии и затем провели митинг на Малостранской площади перед дворцом нижней палаты парламента, куда проследовали по центру города, замедлив шествие у здания правительства. Демонстранты требовали пересмотра аграрной политики властей страны и ее выхода из "зеленого соглашения" Евросоюза, называемого Green Deal.