В Башкирии столкнулись тепловоз и скорая помощь

В результате ДТП один человек погиб, четверо пострадали

ТАСС, 20 февраля. Тепловоз и машина скорой помощи столкнулись на железнодорожном переезде в башкирском Стерлитамаке. В результате ДТП один человек погиб, четверо пострадали, сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.

"Предварительно установлено, что на железнодорожном переезде водитель скорой медицинской помощи допустил столкновение с движущимся железнодорожным тепловозом. В результате ДТП из автомашины скорой медицинской помощи один человек погиб и четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.

На место происшествия выехал стерлитамакский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщила в своем Telegram-канале Приволжская транспортная прокуратура.

В результате ДТП пострадали медики и погиб пациент, которого перевозили в машине скорой помощи, написало в своем Telegram-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России (Центральное МСУТ СК РФ). По факту происшествия следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). "Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Предварительно причиной происшествия послужило то, что водитель автомобиля скорой помощи, торопясь доставить пациента в медицинское учреждение, допустил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора", - сообщает Центральное МСУТ СК РФ.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что ДТП произошло на железнодорожном переезде между станциями Аллагуват и Стерлитамак. Было отмечено, что локомотивная бригада не пострадала, происшествие не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов. "Водитель автомобиля скорой медицинской помощи выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора перед приближающимся одиночным локомотивом", - добавили в пресс-службе.