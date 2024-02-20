Поставщика продуктов в карельскую больницу обвиняют в мошенничестве на 37 млн рублей

Обвиняемого заключили под стражу на время предварительного расследования

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 февраля. /ТАСС/. Бизнесмена, поставлявшего продукты питания пациентам республиканской больницы в Карелии, обвинили в мошенничестве в особо крупном размере на 37 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

"Накануне днем сотрудниками республиканского МВД во взаимодействии с УФСБ Карелии 52-летний руководитель фирмы общепита задержан, у него проведены обыски. Следователями СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По решению Петрозаводского городского суда обвиняемого заключили под стражу на время предварительного расследования, добавили в министерстве. По версии следствия, в целях личного обогащения учредитель и фактический руководитель коммерческой организации давал подчиненным указания занижать объем порций, уменьшать количество продуктов либо их заменять. Например, указали в пресс-службе республиканского МВД, пациентов вместо оговоренных контрактом блюд из говядины кормили более дешевыми сортами мяса.

Чтобы скрыть нарушения контракта, бизнесмен организовал изготовление подложных актов и счетов. В результате сумма незаконного дохода в период с октября 2020 года по февраль 2023-го превысила 37 млн рублей. Сам контракт был заключен на сумму 116 млн рублей.