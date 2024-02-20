Дело об издевательствах опекуна над ребенком под Калининградом передали в СК

Прокуратура взяла под контроль ход следствия

КАЛИНИНГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное против 36-летней женщины, издевавшейся над находившейся под ее опекой 9-летней девочкой в Славском районе Калининградской области, передано для расследования в следственные органы регионального следственного управления СК РФ. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее о возбуждении уголовного дела и изъятии ребенка у подозреваемой сообщила пресс-служба областного УМВД. "Постановлением и. о. прокурора района уголовное дело передано для расследования в органы СК РФ по Калининградской области", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, с августа 2023 года по конец января 2024-го жительница поселка Гастеллово заставляла ребенка до изнеможения выполнять физические упражнения, несоизмеримые с ее возрастом и развитием, кормила девочку один раз в день, избивала и оскорбляла. Женщина ложкой заталкивала в рот девочки ее же рвоту и записывала свои действия на камеру телефона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Прокуратура района внесла требование о возбуждении уголовного дела по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и взяла под контроль ход следствия, отмечается в сообщении.