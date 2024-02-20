Мурашко взял на личный контроль медпомощь пострадавшим в ДТП со скорой в Башкирии

В результате аварии погиб один человек, еще четверо пострадали

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Стерлитамаке, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП со скорой в Стерлитамаке, Башкортостан. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, добавили в пресс-службе.

Машина скорой помощи столкнулась на железнодорожном переезде с тепловозом. По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, ДТП произошло на железнодорожном переезде между станциями Аллагуват и Стерлитамак.