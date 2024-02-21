В Молдавии допустили вероятность хищения 3,2 тыс. патронов со складов МВД в 1992 году

Министр внутренних дел республики Адриан Эфрос отметил, что распорядился провести инвентаризацию во всех частях

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Обнаруженное в феврале хищение более 3 тыс. патронов со складов спецназа МВД Молдавии могло быть совершено еще в 1992 году. Об этом заявил министр внутренних дел страны Адриан Эфрос в эфире телеканала Rlive.

"Инициирована проверка, чтобы определить причину, обстоятельства инцидента, проведено несколько экспертиз, чтобы установить, когда были изъяты патроны, у нас пока нет результатов. <...> Это старое вооружение, оно было привезено в 1992 году, не исключено, что все произошло еще тогда", - заявил Эфрос. Он добавил, что распорядился провести инвентаризацию во всех частях и создать спецкомиссию, которая выборочно проверит части, чтобы оценить хранения амуниции и вооружения.

Как сообщил 6 февраля глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану, 3,2 тыс. патронов похитили со склада боеприпасов молдавской бригады спецназначения "Фулжер". При проверке вместо них в ящиках оказались песок и камни. По его словам, патроны были произведены еще 1985 году и хранились на оружейном складе бригады со времен приднестровского конфликта 1992 года.