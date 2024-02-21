На Камчатке пресекли деятельность подпольного казино

По версии следствия, игорные заведения располагались в Петропавловске-Камчатском и Елизове

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Уголовные дела по факту организации работы подпольного казино возбуждены на Камчатке в отношении пяти жителей города Елизова. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"На основании материалов УФСБ и УМВД России по Камчатскому краю возбуждены уголовные дела по ст. 210 УК России (создание преступного сообщества (преступной организации) или участие в ней (в нем), ст. 171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр). В совершении преступлений подозреваются пять жителей Елизова. В том числе задержан и помещен по стражу руководитель преступного сообщества, который является подсудимым по уголовному делу по факту организации другой сети нелегальных игорных заведений", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, подпольные игорные заведения располагались в городах Петропавловске-Камчатском и Елизове. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий изъяты игровое оборудование, денежные средства, средства связи, балансовая документация. Также реализованы обеспечительные меры на имущество подозреваемых в сумме 30 млн рублей.