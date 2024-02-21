В Братске произошел пожар в кафе

Эвакуировали 12 человек

ИРКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Кафе на площади 400 кв. м горит в городе Братске Иркутской области, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Горит здание кафе в Братске, одноэтажное, площадь горения 400 кв. м. Пострадавших нет", - сообщили в региональном управлении.

По данным местных СМИ, кафе "На опушке" загорелось из-за неправильной эксплуатации печного отопления. Из здания эвакуировали 12 человек. Дорога в районе пожара временно перекрыта.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации возгорания. "Братские огнеборцы ликвидировали пожар в кафе. Пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 18 человек и 5 единиц техники", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.