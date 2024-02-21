В Норильске мужчина с инвалидностью умер в такси по дороге в больницу

СК проводит процессуальную проверку

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России начал проверку по факту смерти мужчины с инвалидностью в такси по дороге в больницу в Норильске на севере Красноярского края. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

"В СМИ распространено сообщение о том, что в городе Норильске мужчина, являющийся инвалидом, умер в такси по дороге в медицинское учреждение. Мужчине пришлось дважды вызывать машину, поскольку первый прибывший по вызову водитель отказался везти его в больницу. По факту следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Как сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, дело возбудили по статье о ненадлежащем оказании услуг. "По версии следствия, 62-летний житель Норильска вызвал через приложение такси для поездки в КГБУЗ "Норильская межрайонная больница №1", планировался плановый прием у врача. Прибывший водитель отказался везти мужчину, в связи с чем мужчина и его супруга вызвали другое такси. В автомобиле такси мужчине стало плохо, проведенные в больнице реанимационные мероприятия не дали результатов", - пояснили в ведомстве.