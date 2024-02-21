Более 10 пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря остаются на лечении в Москве

В реабилитационных центрах столицы находятся девять человек

ТАСС, 21 февраля. В медицинских учреждениях Москвы находятся 13 жителей Белгорода, раненые при обстреле ВСУ 30 декабря 2023 года. Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Москве еще находятся 13 наших жителей, которые получили ранения в конце 2023 года. Четверо из них, тяжелораненые, уже переведены в обычные палаты", - написал он.

Девять жителей Белгорода, по словам губернатора, находятся в реабилитационных центрах Москвы - три ребенка и шесть взрослых.