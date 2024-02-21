В Киргизии начнут поиски пропавшего российского альпиниста Евгения Глазунова

В посольстве РФ в Бишкеке заявили, что внимательно отслеживают ситуацию

БИШКЕК, 21 февраля. /ТАСС/. Поиски российского альпиниста Евгения Глазунова, пропавшего при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии, начнутся в среду. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Бишкеке.

"Сегодня должны начаться поисково-спасательные работы, если погода позволит. Посольство внимательно отслеживает ситуацию", - заявил представитель. По его словам, сотрудники местного МЧС и альпинистское сообщество Киргизии "в координации занимаются" этим вопросом. "Задействованы все необходимые механизмы", - заверили в российском диппредставительстве.

Глазунов начал восхождение на гору Аксу в Ляйлякском районе Баткенской области 12 февраля. 16 февраля из-за непогоды он развернулся и начал спуск. С тех пор связь с ним пропала. Поиски россиянина осложняются тем, что в данном районе наблюдаются сложные погодные условия.

Вместе с Глазуновым на маршрут отправился его напарник, который при восхождении находился для подстраховки внизу. Именно он заявил об исчезновении российского альпиниста и поднял тревогу. Напарник пытался самостоятельно начать поиски, однако из-за плохой видимости вынужден был вернуться в село Озгоруш.

Председатель федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области Дарья Манзий сообщила ТАСС, что в район, где находится Глазунов, вылетели два российских альпиниста Алексей Бойко (Санкт-Петербург) и Анатолий Сыщиков (Екатеринбург). По ее словам, Глазунов может пережидать снегопад, так как в таких условиях опасно продолжать спуск.