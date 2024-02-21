В минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со скорой

По данным министерства, один человек находится в реанимации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Состояние троих из четырех пострадавших в ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Стерлитамаке оценивается как средней степени тяжести. Еще один человек находится в реанимации, сообщили в Telegram-канале минздрава Республики Башкортостан.

"Четверо пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде в Стерлитамаке госпитализированы в городскую больницу №1. На данный момент один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации, состояние остальных пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь" - говорится в сообщении.

Состояние здоровья пострадавших в ДТП находится на личном контроле министра здравоохранения Башкортостана Айрата Рахматуллина. Ситуацию взяло на контроль руководство республики.

Машина скорой помощи столкнулась на железнодорожном переезде с тепловозом. По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, ДТП произошло на железнодорожном переезде между станциями Аллагуват и Стерлитамак. В результате ДТП пострадали медики и погиб пациент, которого перевозили в машине скорой помощи, написало в своем Telegram-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По факту происшествия следователи проводят проверку. Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в ДТП.