Суд Салехарда получил жалобу от матери Навального

Заседание пройдет в закрытом режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Жалоба на незаконные действия поступила в городской суд Салехарда от матери Алексея Навального Людмилы Навальной. Ее рассмотрение пройдет в закрытом режиме, сообщили ТАСС в суде.

"Жалоба поступила на незаконные действия, решения. [Рассмотрение] назначено на 4 марта, закрытое судебное заседание", - сказали в Салехардском городском суде, отвечая на вопрос о поступлении иска от Людмилы Навальной.

16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание, медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.