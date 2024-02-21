Жителя Читы задержали по подозрению в госизмене в пользу Украины

По данным ФСБ, он администрировал подконтрольную СБУ группу в Telegram

ЧИТА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали жителя Читы по подозрению в государственной измене в пользу Украины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

"ФСБ России на территории Забайкальского края пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к государственной измене в интересах Украины. Фигурант был задержан сотрудниками регионального УФСБ при попытке выезда за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, с октября 2022 года мужчина был администратором группы в Telegram, которую контролировала Служба безопасности Украины. В интересах этой страны читинец вел антироссийскую пропаганду. Он также собирал и передавал иностранцам персональные данные российских военнослужащих и их родственников.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Расследование продолжается.