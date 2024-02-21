В Петербурге задержали бывшего лидера банды и двух подельников за убийство в 1997 году

По данным полиции, они застрелили двух молодых людей, которые входили в то же преступное сообщество, погибших заподозрили в краже общих денег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Бывшего главаря банды и двух его подельников задержали полицейские Санкт-Петербурга за убийство двух человек, совершенное в 1997 году. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники петербургского уголовного розыска задержали 61-летнего бывшего главаря банды, орудовавшей в Петербурге в 90-е годы, а также двух его подельников 54 и 52 лет. Оперативники установили, что в 1997 году указанные лица жестоким образом расправились со своими же "коллегами по цеху", - говорится в сообщении.

Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Застрелили двух молодых людей 23 и 24 лет, которые входили в то же преступное сообщество. По оперативным данным, между участниками банды произошел конфликт из-за кражи общих, как считалось тогда, денег. Их убийство стало актом устрашения для других членов группировки.

В полиции отметили, что все трое в прошлом уже отбывали наказания за другие тяжкие преступления, совершенные в 1990-е годы, среди которых убийства, вымогательства и бандитизм.

В последние годы младший из задержанных вел отшельнический образ жизни и проживал в Ленобласти, изредка приезжал в Петербург к родственникам. Двое других активно занимались бизнесом, бывший лидер банды являлся совладельцем крупной овощебазы.