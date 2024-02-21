ФСБ: "Британский совет" ведет разведдеятельность в Херсонской области в интересах Киева

Спецслужба рассказала, что под влияние организации попал житель поселка Новая Маячка Сергей Чебукин, но он осознал, что его втягивают в преступную деятельность и обратился в правоохранительные органы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. ФСБ России выявила факты работы британской разведки на территории Херсонской области через правительственную организацию "Британский совет" в интересах киевского режима. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности на территории Херсонской области вскрыта деятельность британской правительственной организации "Британский совет" (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима", - сообщили в ЦОС.

"Так, под влияние "Британского совета" попал житель поселка Новая Маячка гражданин РФ Чебукин Сергей Владимирович, ранее разделявший ультранационалистические взгляды. Однако мужчина вовремя осознал, что его втягивают в преступную деятельность и обратился в правоохранительные органы", - сообщили в ФСБ. "В настоящее время российскими спецслужбами проводится проверка деятельности "Британского совета" на территории региона, а также лиц, сотрудничающих с указанной организацией на конфиденциальной основе", - подчеркнули в ЦОС.

Там напомнили, что подобная деятельность подпадает под действие статьи 275.1 УК РФ (поддержание гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации) и наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

"Официально заявленными целями "Британского совета" является развитие сотрудничества в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами. Вместе с тем в реальности указанная деятельность является лишь прикрытием для работы британских спецслужб", - подчеркнули в ФСБ. В частности, установлены факты использования иностранной организацией украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через имеющиеся близкие связи в Херсонской области.