На Маврикии объявили тревогу в связи с приближением циклона "Элеонора"

В стране закрыты школы и ясли, в национальной авиакомпании Air Mauritius создан кризисный штаб, сообщает газета Express

ХАРАРЕ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Маврикия объявили тревогу в связи с приближением циклона "Элеонора". В стране закрыты школы и ясли, кризисный штаб создан в национальной авиакомпании Air Mauritius, сообщает газета Express.

Ожидается, что сила ветра может достигать 46 м/с, отмечает газета со ссылкой на метеослужбу островного государства в юго-западной части Индийского океана. Циклон надвигается на Маврикий с северо-востока и может достичь побережья в ближайшие часы. Предполагается, что основной удар стихии придется по острову Родригес, находящемуся на наибольшем удалении от столицы Порт-Луи.

Министерство образования в целях предосторожности отменило уроки в школах, учителя будут вести их дистанционно. Также закрыты ясли. Авиакомпания Air Mauritius пересматривает расписание рейсов. Судам рекомендовано укрыться в портах. В городах появляются защитные барьеры из мешков с песком на случай сильных ливней и наводнения. Люди стараются без особой необходимости не выходить из домов.