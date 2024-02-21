В Смоленске СК возбудил дело о покушении на убийство участника СВО

Одного из нападавших задержали

ТАСС, 21 февраля. Двое мужчин избили в Смоленске участника СВО, один из нападавших уже задержан, возбуждено дело, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). <…> Личность одного из нападавших установлена, с ним произведены следственные действия, по окончании которых он был задержан", - говорится в сообщении.

По итогам проведенной проверки предварительно установлено, что ночью 19 февраля двое мужчин без причины напали на местного жителя, который является участником СВО, и нанесли ему множественные удары ногами по голове. Личность второго участника инцидента устанавливается.