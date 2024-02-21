Жителя Железногорска в Красноярском крае обвиняют в призывах к терроризму

По данным ФСБ, на своей странице во "ВКонтакте" он опубликовал комментарии с призывами к насильственной смене конституционного строя

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело за призывы к терроризму возбуждено в отношении жителя Железногорска (имеет статус закрытого административно-территориального образования) в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет)", - говорится в сообщении ведомства.

По информации ФСБ, мужчина на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал комментарии с призывами к агрессивным действиям против представителей органов госвласти, а также призывал к насильственной смене конституционного строя.