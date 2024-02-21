В Кузбассе отчим на протяжении почти года систематически избивал восьмилетнего пасынка

По данным следствия, обвиняемый, в частности, бил ребенка табуретом

КЕМЕРОВО, 21 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили об истязании отчимом пасынка в Кузбассе. Мужчина на протяжении почти года избивал восьмилетнего мальчика, сообщили в следственном управлении СК по региону.

"В следственном отделе по городу Анжеро-Судженск СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу в отношении ранее судимого 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с мая 2023 года по февраль 2024-го 36-летний обвиняемый систематически наносил множественные удары руками, ногами и табуретом по различным частям тела пасынка, совершал иные действия, причинявшие ребенку физическую боль и нравственные страдания. О преступлении в правоохранительные органы сообщила мать ребенка.

Обвиняемого задержали, он дал признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Мальчика изъяли из семьи и передали в социальное учреждение.