ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в отношении правоохранителя в Лобне

В спецслужбе добавили, что 19 февраля мужчина заложил взрывное устройство под транспортное средство, припаркованное возле одного из административных зданий

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ задержали гражданина России, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв автомобиля работника правоохранительных органов Московского региона, подложив взрывное устройство под транспортное средство в Лобне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области по подозрению в приготовлении к совершению теракта задержан гражданин РФ. Установлено, что уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона", - сказали в пресс-службе.

В ФСБ добавили, что 19 февраля мужчина заложил взрывное устройство под транспортное средство, припаркованное возле одного из административных зданий городского округа Лобня Московской области. "СВУ обезврежено взрывотехниками ФСБ России. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет", - добавили в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Подозреваемый арестован. Оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения преступления и лиц, к нему причастных, продолжаются, добавили в УФСБ.

19 февраля в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что силовики обезвредили взрывное устройство, заложенное под автомобиль в подмосковной Лобне. В связи с угрозой жителей некоторых жилых домов эвакуировали.