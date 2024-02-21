В Красноярске осудили на 3,5 года экс-полицейского за передачу взятки своему начальнику

Андрея Харченко также оштрафовали на 1,4 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Бывшего начальника отдела управления уголовного розыска краевого главка МВД по Красноярскому краю Андрея Харченко осудили на 3,5 года колонии за передачу крупной взятки своему руководителю Андрею Иванову. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

20 февраля Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил начальника уголовного розыска краевого главка МВД Иванова к семи годам колонии строгого режима за получение взятки.

"Сегодня [21 февраля] Железнодорожный районный суд Красноярска озвучил наказание его подчиненному за посредничество во взяточничестве (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). С учетом позиции прокурора и выполнения ранее заключенного соглашения о сотрудничестве виновному назначено 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении прокуратуры. Также он лишен на два года права занимать должности в правоохранительных органах и приговорен к штрафу в 1,4 млн рублей.

По данным прокуратуры, Харченко выступал посредником при передаче 700 тыс. рублей от представителей рынка "Южный" своему начальнику Иванову. Деньги передавались арендаторами складов на рынке за покровительство и урегулирования споров между ними. Харченко дал показания на своего бывшего руководителя.