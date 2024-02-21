В Орловской области задержали 13 подозреваемых в сбыте фальшивых 5-тысячных купюр

Возбудили более 20 уголовных дел

ТАСС, 21 февраля. Сотрудники полиции задержали 13 жителей Орловской области по подозрению в сбыте поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".

"Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Орловской области совместно с коллегами из территориальных подразделений задержали 13 местных жителей. Они подозреваются в сбыте поддельных денежных купюр. Из незаконного оборота изъято свыше 1,3 тыс. поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Возбуждено более 20 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным полиции, несколько рабочих во время вахты на мусоросортировочном заводе в Москве обнаружили и забрали выброшенные поддельные 5-тысячные купюры, а после возвращения в Орловскую область передали часть банкнот своим близким и знакомым, которые попытались оплатить фальшивками товары и услуги. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Кроме того, из незаконного оборота изъято еще порядка 3,5 тыс. фальшивых 5-тысячных купюр. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и участников противоправной деятельности, а также на пресечение распространения поддельных банкнот. Выясняется, где были изготовлены фальшивые деньги и то, каким образом они оказались на мусоросортировочном заводе", - говорится в сообщении.