В Иркутской области возбудили уголовное дело за размещение призывов о финансировании ВСУ

С подозреваемого взяли подписку о невыезде

ИРКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Иркутской области в отношении жителя города Шелехова за размещение баннеров в интернете с призывами о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Шелехова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств сети Интернет). По версии следствия, подозреваемый, находясь у себя дома, разметил в сети Интернет на администрируемых им сайтах и своих программных продуктах электронные баннеры в поддержку Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Баннеры перенаправляли пользователей на электронную страницу, на которой содержатся призывы к оказанию материальной помощи ВСУ. По делу ведутся следственные действия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.