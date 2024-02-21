Полиция проверяет преподавателя на Урале, который якобы издевался над студентами

В Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса сообщили, что педагог больше не работает в образовательном учреждении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку в отношении преподавателя Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса в Свердловской области, который якобы издевался над студентами. Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"19 февраля в полицию Каменска-Уральского поступило заявление гражданки о том, что преподаватель строевой, боевой и тактико-специальной подготовки техникума торговли и сервиса перед группой студентов угрожал применением насилия в отношении дочери заявительницы. В настоящее время по этому факту проводится проверка. Педагог, о котором идет речь, является сотрудником местного ОВД, старшим лейтенантом полиции, работающим по совмещению в свободное от службы время. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в рамках законодательства. При подтверждении вины преподавателя, он понесет наказание в установленном законом порядке", - отметил полковник Горелых.

В техникуме отказались развернуто комментировать ситуацию. "Этот преподаватель у нас больше не работает", - сказали корреспонденту ТАСС в техникуме.

Местные СМИ начали распространять видео об издевательствах над студентками 20 февраля. На них преподаватель в форме заставляет будущих специалистов направления обучения "Правоохранительная деятельность" вставать на колени, бьет ремнем и угрожает электрошокером.