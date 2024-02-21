Во Владимирской области выявили подозреваемых в попытке кражи 43 тонн нефти

Преступники могли нанести ущерб предприятию на 1,7 млн рублей

ТАСС, 21 февраля. Сотрудники УФСБ по Владимирской области пресекли кражу 43 тонн нефти, в результате которой предприятию АО "Транснефть Верхняя Волга" могли нанести ущерб на 1,7 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту кражи из нефтепровода возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин.

"Выявлена и задокументирована противоправная деятельность двоих граждан 1975 и 1987 годов рождения, причастных к попытке кражи нефти из нефтепровода в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

По версии следствия, злоумышленники, находясь на территории Александровского района Владимирской области, по предварительному сговору с рядом лиц попытался похитить из нефтепровода нефть, принадлежащую АО "Транснефть Верхняя Волга" в объеме не менее 43 тонн на общую сумму более 1,7 млн рублей. Однако преступление не было доведено до конца, подозреваемые задержаны сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. "В отношении каждого из указанных лиц УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража)", - пояснили в пресс-службе.