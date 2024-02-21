На Кубани в поле нашли дрон с гербом Украины

Разрушений не зафиксировали

КРАСНОДАР, 21 февраля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат с изображением герба Украины обнаружили в поле в Каневском районе Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"По информации ЕДДС Каневского района, в поле, недалеко от станицы Новодеревянковской, обнаружен дрон самолетного типа с гербом Украины на хвостовой части. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что угрозы для населения нет, участок вокруг обнаруженного дрона оцеплен.