В Брянске за пересечение границы оштрафовали пытавшегося 15 лет вернуться в Россию мужчину

Размер взыскания составил 80 тыс. рублей

БРЯНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Севский районный суд вынес приговор в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей мужчине без гражданства и определенного места жительства за незаконное пересечение границы России с Украиной. По словам осужденного, он 15 лет жил в европейских странах и пытался вернуться в Россию, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

"Суд установил, что виновный, являясь лицом без гражданства и без определенного места жительства, не имея при себе никаких документов, устанавливающих его личность, разрешения на пересечение государственной границы и въезда в Российскую Федерацию, в августе 2023 года незаконно пересек государственную границу в Севском районе Брянской области, следуя в пешем порядке с Украины в Россию в обход пунктов пропуска и пограничного контроля. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в суде, по словам мужчины, он воевал в Чечне, затем на протяжении 15 лет проживал в различных странах Европы. Он неоднократно незаконно пересекал границу европейских государств, преследуя цель вернуться в Россию. "Однако эти данные не нашли ни подтверждения, ни опровержения. Это с его слов, его история", - пояснили в суде.

На второй день пребывания в России фигуранта дела задержали сотрудники пограничной службы. Дактилоскопическая экспертиза помогла установить его личность.

Мужчину осудили по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право въезда в РФ, а также без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 283.2 УК РФ). Он признал вину полностью.