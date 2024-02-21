В Краснодаре арестовали мужчину, пытавшегося взорвать автомобиль родственника

Преступнику предъявили обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ

КРАСНОДАР, 21 февраля. /ТАСС/. Мужчина, пытавшийся взорвать с помощью самодельного устройства автомобиль родственника в Краснодаре, арестован на время следствия, ему предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по признакам преступления по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). "На период предварительного расследования злоумышленник заключен под стражу", - говорится в сообщении.

Об инциденте сообщалось 17 февраля. По предварительным данным, 48-летний краснодарец установил под машину родственника самодельное взрывное устройство, внешне похожее на огнетушитель. Взрыва не произошло, были эвакуированы жильцы близлежащих домов, на месте работали полицейские, бойцы Росгвардии и специалисты регионального УФСБ.