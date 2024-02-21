Мошенники похитили более 20 млн рублей у жителя Челябинской области

По данным полиции, сначала аферисты предложили ему продлить действие абонентского номера связи, затем ему сообщили о якобы взломе личного кабинета на портале госуслуг

ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Мошенники в течение двух недель похитили более 20 млн рублей у жителя Златоуста, представляясь сотрудниками разных организаций. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области.

"В отдел полиции ОМВД России по Златоустовскому городскому округу обратился 57-летний житель Златоуста, который доверился мошенникам и лишился более 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что действия мошенников начались с ложного продления абонентского номера сотовой связи. Мужчина поверил в происходящее и продиктовал код, который пришел ему на телефон. В этот же день ему позвонил "представитель портала госуслуг" и уведомил о якобы произошедшем взломе личного кабинета. Позже с жителем Златоуста связались другие участники мошеннической схемы, которые представились сотрудниками правоохранительных органов.

По данным полиции, злоумышленники настоятельно рекомендовали перечислить деньги в специальные банковские ячейки, при этом каждая сумма должна была быть аналогичной той, на которую якобы оформлялись на имя потерпевшего незаконные кредиты. Доверившись, мужчина сначала перечислил на сторонние банковские счета более 800 тыс. рублей из личных накоплений. После под диктовку оформлял займы в различных банках, чтобы перевести их тоже, но уже через банкоматы.