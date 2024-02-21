В центре Москвы на подростка упал лед с крыши дома

Девушка получила сотрясение мозга

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Подросток получила сотрясение мозга в результате падения льда с крыши дома на Смоленской набережной в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой поступила 17-летняя девочка. Травмы получены в результате падения льда с крыши дома на Смоленской набережной. После обследования установлено, что необходимости в госпитализации нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.