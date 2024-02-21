В Турции арестовали человека, отдавшего приказ напасть на церковь в Стамбуле

Личность террориста удалось установить благодаря взлому телефона одного из нападавших

АНКАРА, 21 февраля. /ТАСС/. Турецкие следователи установили личность человека, который отдал приказ совершить нападение в католической церкви Святой Марии в Стамбуле. Как сообщает телеканал A-Haber со ссылкой на информацию Управления безопасности Стамбула, выяснить личность удалось благодаря взлому телефона одного из нападавших.

Специалисты отдела по борьбе с киберпреступлениями получили доступ к переписке террористов в мессенджерах. Телеканал также публикует фотографию отдавшего приказ, им является человек по имени Адам Хамирзаев. Он арестован. Также в переписке одного из исполнителей, Амирджона Холикова, обнаружены фразы о том, что он "идет на джихад".

Двое нападавших, как сообщается, примерно за три недели до преступления ездили в провинцию Кайсери в Центральной Турции на автомашине с польскими номерами, которую в ноябре 2022 года привез в Турцию некий Абдулло Буриев, покинувший спустя два дня территорию республики. В Кайсери они остановились в гостинице и участвовали в собрании так называемой таджикской ячейки "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ) и террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). На собрании обсуждались детали планируемого теракта.

Нападение в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер произошло 28 января во время воскресной молитвы. Двое людей в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. По делу о стрельбе задержаны 60 человек, из них 26 высланы из Турции. 34 были доставлены на предварительное слушание в суд для избрания меры пресечения, часть из них арестованы.

Следствие установило, что непосредственные исполнители прибыли к церкви на автомобиле с польскими номерами. Она в течение года не появлялась на дорогах общего пользования в Стамбуле. По данным СМИ, выстрелы совершил 37-летний выходец из Таджикистана, который является гражданином РФ. У 24-летнего гражданина Таджикистана заклинило оружие.