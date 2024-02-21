В Тюмени произошел пожар в деревянном многоквартирном доме

Дом находится в стадии расселения

ТЮМЕНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Деревянный многоквартирный дом, который находится на стадии расселения, загорелся в Тюмени, на месте работают пожарные, сведений о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"21 февраля в 15:00 (13:00 мск) поступило сообщение о пожаре в многоквартирном расселенном доме по адресу: Тюмень улица Камчатская, 54", - говорится в сообщении.

В администрации города добавили, что огонь распространился по кровле здания. По предварительным данным, возгорание произошло в двух квартирах второго подъезда на втором этаже. Двухэтажный деревянный многоквартирный дом признан аварийным и находится в стадии расселения жителей.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что к тушению привлекли 34 сотрудников и 11 единиц основной и специальной техники.