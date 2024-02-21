Более 75 тыс. контрафактных пачек сигарет на 9,5 млн рублей изъяли у волгоградца

Возбудили уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Волгограде изъяли из гаража местного жителя более 75 тыс. пачек немаркированных сигарет стоимостью более 9,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"В Волгограде полицейские изъяли партию нелегальных сигарет стоимостью свыше 9,5 млн рублей. В ходе обысков гаражного бокса и припаркованного рядом автомобиля, принадлежащего лидеру [организованной группы], полицейские обнаружили и изъяли более 75 тыс. пачек немаркированных табачных изделий, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности участников группы, сотовые телефоны, содержащие информацию о разветвленной сети сбыта, и денежные средства, предположительно, полученные преступным путем", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, 30-летний волгоградец покупал у неизвестных лиц в других регионах нелегальные сигареты, после чего отвозил их в собственный гараж, расположенный в черте города. Безакцизную табачную продукцию он продавал мелкооптовыми партиями бизнесменам. В их торговые павильоны сигареты доставляли сообщники организатора - двое 35-летних местных жителей, один из которых ранее был судим.

"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки)", - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.