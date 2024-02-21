Жильцы сгоревшего дома в Ишеевке получат по 250 тыс. рублей на первоочередные нужды

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских также поручил министерству социального развития региона взять на контроль вопрос доведения средств

УЛЬЯНОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил выделить по 250 тыс. рублей на первоочередные нужды каждой семье, проживавшей в многоквартирном доме в рабочем поселке Ишеевка.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Поставил задачи по оказанию помощи погорельцам. Поручил выделить каждой семье по 250 тыс. рублей адресной материальной помощи на первоочередные нужды", - написал он.

Русских также поручил министерству социального развития региона взять на контроль вопрос доведения средств. Кроме того, ведомство должно организовать работу с семьями по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с восстановлением документов.

"В доме было 18 квартир. Минстрой совместно с администрацией Ульяновского района должен оперативно отработать вопрос расселения семей, подобрав квартиры на вторичном рынке жилья. Либо жители смогут получить выплаты и подобрать жилье самостоятельно", - уточнил губернатор.