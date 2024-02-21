В Красноярске прохожие спасли двух детей из горящей машины

Один ребенок доставлен в больницу с ожогами

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Двух маленьких детей прохожие спасли из горящего автомобиля в Советском районе Красноярска. Один ребенок доставлен в больницу с ожогами, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"В дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мальчика 2022 года рождения с термическими ожогами. Предварительно установлено, что мать ребенка подъехала на автомобиле "Нива" к дому на ул. Молокова. С ее слов, ей нужно было ненадолго зайти к знакомым. Она оставила в машине двоих сыновей и ушла, не заглушив мотор. В это время ее младший сын спал, приглядывал за ним старший ребенок 2016 года рождения. Когда женщина вышла из подъезда, увидела, что ее автомобиль охвачен пламенем", - говорится в сообщении.

По данным полиции, детей из горящей машины вытащили прохожие, они же вызвали на место медиков и сотрудников МЧС. "Старший ребенок не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - пояснили в региональном главке МВД.