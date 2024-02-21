Суд оставил в СИЗО обвиняемого во взятках экс-мэра Старого Оскола

Защита чиновника настаивала на переводе под домашний арест

ТАСС, 21 февраля. Свердловский районный суд Белгорода отклонил ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, который обвиняется в семи эпизодах взяточничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Белгородского облсуда.

"Сегодня адвокат Сергиенко заявил ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Судья вынесла постановление об отказе в удовлетворении этого ходатайства", - сказали в суде.

Сергиенко обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и за общее покровительство главой органа местного самоуправления, в особо крупном размере). Преступления были выявлены в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.

По версии следствия, в 2020 году директор нескольких обществ с ограниченной ответственностью в связи с завершением строительства автозаправочной станции в Старом Осколе передал Сергиенко взятку в размере 6 млн рублей за беспрепятственное принятие выполненных работ. Кроме того, он получил в виде взятки автомобиль иностранного производства стоимостью более 5 млн рублей за ускорение и беспрепятственное заключение контракта на выполнение работ по реконструкции городской канализации.