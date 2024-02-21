В Москве из квартиры лингвиста Горшкова пропали деньги после его смерти

Родственник мужчины не обнаружил 240 тыс. рублей, которые находились в квартире и предназначались на похороны

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после заявления о пропаже 240 тыс. рублей из квартиры лингвиста, профессора Александра Горшкова, который умер в возрасте 100 лет в начале февраля. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию с заявлением обратился родственник Александра Горшкова. Он сообщил, что после смерти лингвиста не обнаружил 240 тыс. рублей, которые находились в квартире и предназначались на похороны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за пожилым мужчиной ухаживала сиделка, но о смерти Горшкова родственников она не известила, в квартире его не появлялась. Заявителю пришлось вскрывать квартиру, где жил Горшков. "По данному факту проводится проверка", - добавил представитель правоохранительных органов.

Александр Горшков - лингвист, специалист по истории русского языка и теории литературного языка. Доктор филологических наук, профессор. Ученый является заслуженным работником высшей школы РФ, лауреатом премии правительства РФ в области образования. Также он член Союза писателей России, член Академии российской словесности. Умер Горшков 9 февраля в возрасте 100 лет.