В Долгопрудном задержали подростка за поджог входа в общественную приемную "Единой России"

Возгорание потушили прохожие, ущерб организации причинен не был

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали ученика 9-го класса, который поджег фасадную вывеску и козырек входной двери отделения общественной приемной партии "Единая Россия" в городе Долгопрудном, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, с заявлением в полицию обратилась исполнительный секретарь отделения. "Заявительница сообщила, что ночью 16 февраля неизвестный поджег фасадную вывеску и козырек входной двери помещения отделения общественной приемной партии "Единая Россия", расположенного по адресу: город Долгопрудный, улица Циолковского, дом 2", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). "20 февраля за совершение данного преступления оперативными сотрудниками задержан молодой человек 2008 года рождения, учащийся девятого класса", - добавил представитель правоохранительных органов. По его словам, школьник поджег бутылку с неизвестной жидкостью и бросил ее на крыльцо общественной приемной, после чего скрылся. Возгорание потушили прохожие, ущерб организации причинен не был.

"Мы однозначно расцениваем это происшествие как попытку теракта. Особенно если учесть те комментарии, которые звучат на видеозаписи, выложенной в интернет злоумышленником. Огромная удача, что попытка поджога не увенчалась успехом, незначительный ущерб нанесен только вывеске. Страшного представить, что бы было, если бы пожар все-таки разгорелся", - сказал ТАСС первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения "Единой России", депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Он подчеркнул, что офис партии находится на первом этаже жилого дома.