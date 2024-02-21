Военнослужащий "Азова" заочно приговорен к 28 годам за обстрел гражданской инфраструктуры

В СК РФ сообщили, что Роман Шебанов объявлен в международный розыск

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий запрещенного в России полка "Азов" заочно приговорен к 28 годам заключения за приказ обстрелять объекты гражданской инфраструктуры в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики признал доказательства, собранные военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по объединенной группировке войск (сил), достаточными для вынесения обвинительного приговора заочно военнослужащему войсковой части А-3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк "Азов") старшему сержанту Роману Шебанову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что приговором суда Шебанову заочно назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск.

Следствием и судом установлено, что с 25 февраля по 19 марта 2022 года, находясь на огневой позиции вблизи школы №44 в Мариуполе, Шебанов, исполняя обязанности командира гаубично-артиллерийского взвода гаубичного артиллерийского дивизиона, дублировал подчиненным военнослужащим приказы командования гаубично-артиллерийского дивизиона о проведении неизбирательных веерных артиллерийских обстрелов из вверенного им орудия - 122 мм буксируемой гаубицы Д-30 - жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Старый Крым и Лебединское Донецкой Народной Республики, совершив посягательство на жизнь и здоровье лиц, не принимавших участие в вооруженном конфликте. Всего было произведено около 500 выстрелов.